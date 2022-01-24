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Понедельник, 24 января 2022, 17:09 мск

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В Пензе задержали напавшего на ребенка молодого мужчину

Фото: penza.sledcom.ru/

Полиция в Пензе задержала подозреваемого в нападении на школьника в одном из дворов Пензы. Мужчина не смог сказать, почему ударил ребенка топориком по голове.

Вскоре после полудня 20 января около дома по улице Глазунова 10-летний мальчик получил несколько ударов по голове кухонным топориком. Его доставили в больницу, где оказали помощь. Напавший скрылся, но полиция совместно со Следственным комитетом сумела установить его личность по записям камер видеонаблюдения.

В ночь на 24 января подозреваемый был задержан, им оказался 18-летний житель Бессоновского района. Во время допроса он признался в совершенном преступлении, но не смог назвать его причину. По словам напавшего, мальчик был ему незнаком, неприязни к нему подозреваемый не испытывал. Просто шел за ребенком, пока тот не подошел к подъезду, и там напал.

Дело возбуждено по ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ о покушении на убийство малолетнего. Расследование продолжается.

Пенза, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»

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Поволжье, Общество, Россия, Скандалы и происшествия, Следственный комитет России,