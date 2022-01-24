В Пензе задержали напавшего на ребенка молодого мужчину

Полиция в Пензе задержала подозреваемого в нападении на школьника в одном из дворов Пензы. Мужчина не смог сказать, почему ударил ребенка топориком по голове.

Вскоре после полудня 20 января около дома по улице Глазунова 10-летний мальчик получил несколько ударов по голове кухонным топориком. Его доставили в больницу, где оказали помощь. Напавший скрылся, но полиция совместно со Следственным комитетом сумела установить его личность по записям камер видеонаблюдения.

В ночь на 24 января подозреваемый был задержан, им оказался 18-летний житель Бессоновского района. Во время допроса он признался в совершенном преступлении, но не смог назвать его причину. По словам напавшего, мальчик был ему незнаком, неприязни к нему подозреваемый не испытывал. Просто шел за ребенком, пока тот не подошел к подъезду, и там напал.

Дело возбуждено по ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ о покушении на убийство малолетнего. Расследование продолжается.

Пенза, Наталья Рязанова

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