В университете Гейдельберга стреляли

В лекционном зале университета Гейдельберга в Германии в результате стрельбы пострадали четыре человека, один из пострадавших в тяжелом состоянии, – сообщает газета Tagesspiegel.

Стрельба произошла в 12.35 по местному времени (14.35 мск.), один из четырех пострадавших тяжело ранен, – пишет издание со ссылкой на полицию.

Также сообщалось, что открывший стрельбу в лекционном зале университета Гейдельберга сам был студентом, он покончил с собой.

В свою очередь, агентство DPA сообщило, что один из пострадавших погиб в результате стрельбы.

Берлин, Иван Бабурин

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