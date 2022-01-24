После семи минут ожидания следователя Порошенко ушел с допроса

Бывший президент Украины Петр Порошенко в понедельник, 24 января, явился с опозданием на вызов следователя по делу о поставках угля из Донбасса, но после семи минут ожидания покинул здание государственного бюро расследований (ГБР) Украины, – сообщает ТАСС.

В сообщении пресс-службы ГБР говорится: «Порошенко Петр Алексеевич прибыл по вызову в ГБР, но через семь минут покинул помещение, не дождавшись следователя».

«Зафиксировано, что в 16:07 (17:07 мск.) подозреваемый Порошенко вместе с адвокатами прибыл в помещение Государственного бюро расследований, в 16:11 (17:11 мск.) его зарегистрировали в журнале посетителей, а в 16:14 (17:14 мск.) народный депутат покинул помещение ГБР, не дождавшись следователя», – уточнили в пресс-службе и подчеркнули, что следователь был готов к общению с подозреваемым.

В ведомстве также отметили, что украинский экс-президент явился к следователю с опозданием.

В ГБР Украины считают, что такое поведение Порошенко «может расцениваться как ненадлежащее исполнение возложенных на него обязанностей».

Напомним, что бывший президент Украины является фигурантом уголовного дела о поставках угля с неподконтрольных Киеву территорий Донбасса в 2014-2015 годах. Дело возбуждено по статьям «Финансирование терроризма», «Государственная измена» и «Создание террористической организации» УК Украины. Петру Порошенко грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества или без нее.

Киев, Иван Бабурин

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