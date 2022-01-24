Американский истребитель последнего поколения упал в море

Пресс-служба американского Тихоокеанского флота сообщила, что при попытке совершить посадку на авианосец «Карл Винсон» ВМС США в Южно-Китайском море новейший истребитель пятого поколения F-35 потерпел аварию.

Сообщается, что пилот катапультировался и в «стабильном состоянии» был подобран вертолетом. В результате происшествия также пострадали семь моряков. Трое из семи пострадавших моряков эвакуированы в госпиталь на Филиппинах.

В пресс-релизе военных говорится: «Инцидент с F-35С Lightning II произошел при посадке на палубу, когда «Карл Винсон» проводил маневры с плановыми полетами в Южно-Китайском море 24 января 2022 года. Пилот благополучно катапультировался и был спасен военным вертолетом».

Вашингтон, Иван Бабурин

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