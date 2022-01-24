Белорусским пограничникам дана команда стрелять без предупреждения

Незамедлительно применять оружие в случае попыток захвата или других провокаций со стороны Польши дал команду белорусским пограничникам руководитель Госпогранкомитета Белоруссии Анатолий Лаппо, – сообщает Интерфакс со ссылкой на телеканал «Беларусь-1».

Сообщается, что в интервью телеканалу Анатолий Лаппо заявил: «Когда я получил информацию, что польские силовики планируют захватить белорусского пограничника, я дал команду без предупреждения, незамедлительно применять оружие. Хочу заявить: если только где-то будет угроза жизни и безопасности белорусского пограничника, который выполняет свои задачи на своей территории, будет тут же применено оружие без предупреждения».

По мнению главы белорусского Госпогранкомитета, целью польской стороны является провокация пограничников Белоруссии на ответные меры.

«Ни с того ни с сего адекватный пограничник никогда не станет стрелять. За всю историю пограничной службы Белоруссии мы хоть один такой инцидент и прецедент создали? Нет и не будет. Если бы несли службу настоящие польские пограничники, такого бы не было. Эти провокации будут и дальше», – отметил Лаппо.

Минск, Иван Бабурин

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