В Лондоне двухэтажный автобус врезался в дом

В Лондоне двухэтажный автобус врезался в здание. Пострадали 19 человек. Водителя пришлось извлекать из обломков с помощью специнструмента. Об этом сообщает городская служба скорой помощи.

ДТП произошло около восьми утра на Селвин-авеню. Автобус врезался в магазин на первом этаже жилого дома. Причина аварии устанавливается.

Прибывшие на место сотрудники экстренных служб помогли пассажирам выбраться из автобуса, водителя пришлось деблокировать с помощью специального оборудования.

В общей сложности медики осмотрели 19 человек, пятерых из них госпитализировали – трех детей и двух взрослых.

Лондон, Зоя Осколкова

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