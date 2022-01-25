В Лондоне двухэтажный автобус врезался в дом

В Лондоне двухэтажный автобус врезался в здание. Пострадали 19 человек. Водителя пришлось извлекать из обломков с помощью специнструмента. Об этом сообщает городская служба скорой помощи.
ДТП произошло около восьми утра на Селвин-авеню. Автобус врезался в магазин на первом этаже жилого дома. Причина аварии устанавливается.
Прибывшие на место сотрудники экстренных служб помогли пассажирам выбраться из автобуса, водителя пришлось деблокировать с помощью специального оборудования.
В общей сложности медики осмотрели 19 человек, пятерых из них госпитализировали – трех детей и двух взрослых.
Лондон, Зоя Осколкова
© 2022, РИА «Новый День»
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