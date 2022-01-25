Студент вынес из «Гнесинки» баянов на три миллиона рублей

Российскую академию музыки имени Гнесиных обокрал лауреат всероссийских и международных конкурсов, 25-летний студент учебного заведения. Он вынес из здания ВУЗа несколько баянов и аккордеонов на три миллиона рублей, – сообщает Мослента со ссылкой на интернет-издание Baza.

Сообщается, что начиная с января текущего года молодой человек систематически похищал из Гнесинки музыкальные инструменты студентов. Среди них были экземпляры стоимостью 900, 650 и 350 тысяч рублей. Лауреат всероссийских и международных конкурсов выносил баяны из академии по одному и в разные дни. Его удалось выследить по камерам видеонаблюдения – вора опознали другие ученики, после чего злоумышленник был задержан.

Из академии музыки им. Гнесиных студент был отчислен, теперь ему грозит срок за кражу в особо крупном размере.

Москва, Иван Бабурин

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