В Израиле по вине Facebook оказалось практически парализовано эпидемиологическое расследование

Министерство здравоохранения Израиля практически полностью приостановило проведение эпидемиологические расследования из-за проблем, возникших с одним из сервисов Facebook, – IT-гигант заблокировал бот минздрава, – сообщает израильский телеканал «Кан-11».

Минздрав Израиля проводил эпидемиологическое расследование с помощью бота, который в WhatsApp собирал информацию о цепочках заражения COVID-19. В понедельник, 24 января, бот, известный тысячам израильтян как «Эди», перестал работать в связи с тем, что, как выяснилось, его использование нарушает правила, установленные Facebook для этого сервиса, – рассказал телеканал «Кан-11».

В министерстве здравоохранения заявляют, что работа сервиса в ближайшее время будет восстановлена, однако, по информации журналистов проблема вряд ли будет решена до конца этой недели.

Тель-Авив, Иван Бабурин

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