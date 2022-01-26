В Приамурье женщина-эксперт погибла в ДТП с пьяным полицейским

В Приамурье пьяный полицейский врезался на служебном автомобиле в грузовик. Сидевшая в его машине коллега погибла на месте, сам водитель и второй пассажир оказались в больнице.

Авария произошла вечером 25 января на автотрассе «Амур» Чита-Хабаровск в районе села Базисное. В служебном автомобиле «УАЗ» ехала женщина-эксперт и ее 19-летний сын, а за рулем сидел сотрудник в нетрезвом виде. Он не справился с управлением и въехал в грузовик, который остановился для ремонта.

Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть женщины, обоих мужчин госпитализировали.

«Прокуратурой по факту ДТП проводится проверка, выясняются обстоятельства происшествия. На контроле прокуратуры находится уголовное дело, возбужденное по факту ДТП следственными органами по ч. 4 ст. 264 УК РФ», – рассказали в прокуратуре Амурской области.

Благовещенск, Наталья Рязанова

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