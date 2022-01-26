В автомобиле под Волгоградом обнаружили шесть трупов

В Волгоградской области в машине обнаружили шестерых погибших граждан Таджикистана.
Иностранцы провели ночь в неисправном автомобиле вблизи села Рахинка. По всей видимости, в машине не было должной вентиляции, доступ кислорода был ограничен.
По предварительным данным, причиной смерти стало отравление выхлопными газами, сообщил «Интерфаксу» информированный источник.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Выясняются обстоятельства произошедшего.
Волгоград, Зоя Осколкова
© 2022, РИА «Новый День»
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