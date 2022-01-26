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Среда, 26 января 2022, 12:57 мск

Новости Скандалы и происшествия

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В автомобиле под Волгоградом обнаружили шесть трупов

В Волгоградской области в машине обнаружили шестерых погибших граждан Таджикистана.

Иностранцы провели ночь в неисправном автомобиле вблизи села Рахинка. По всей видимости, в машине не было должной вентиляции, доступ кислорода был ограничен.

По предварительным данным, причиной смерти стало отравление выхлопными газами, сообщил «Интерфаксу» информированный источник.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Выясняются обстоятельства произошедшего.

Волгоград, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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