В автомобиле под Волгоградом обнаружили шесть трупов

В Волгоградской области в машине обнаружили шестерых погибших граждан Таджикистана.

Иностранцы провели ночь в неисправном автомобиле вблизи села Рахинка. По всей видимости, в машине не было должной вентиляции, доступ кислорода был ограничен.

По предварительным данным, причиной смерти стало отравление выхлопными газами, сообщил «Интерфаксу» информированный источник.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Выясняются обстоятельства произошедшего.

Волгоград, Зоя Осколкова

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