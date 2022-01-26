В Кемеровской области из шахты эвакуировали около 90 горняков

Горняки шахты «Анжерская-Южная» в Кузбассе были эвакуированы из-за неисправности вентиляции в среду, 26 января, – сообщает Интерфакс со ссылкой на источник в администрации населенного пункта Арсентьевка, где расположена шахта.

Как сказал собеседник агентства, «зафиксирована остановка главного вентилятора шахты «Анжерская-Южная». Эвакуированы 87 горняков, еще трое остаются в забое для поддержания работоспособности предприятия».

Следует отметить, что в конце декабря 2021 года сообщалось, что Кемеровский районный суд на 90 суток приостановил работы по добыче угля на шахте «Анжерская-Южная». Суд также приостановил эксплуатацию ленточного конвейера. Решение о приостановке принято на основании составленного Ростехнадзором протокола о нарушениях норм и правил промбезопасности на шахте.

По данным ведомства, в ходе проверки «были выявлены нарушения, представляющие непосредственную угрозу жизни и здоровью людей».

Также сообщалось, что 19 июня 2021 года на «Анжерской-Южной» произошло обрушение породы и погиб горняк. В июле Сибирское управление Ростехнадзора в ходе проверки выявило на предприятии 139 нарушений требований промбезопасности.

Шахта «Анжерская-Южная» в Кемеровском районе Кемеровской области – единственный добывающий актив ООО «Угольная компания Анжерская-Южная». В 2020 году шахта добыла 625 тыс. тонн угля коксующейся марки ОС.

Как сообщает Интерфакс, согласно выписке ЕГРЮЛ от 30 декабря 2021, по 13,8% ООО «УК Анжерская-Южная» владеют российские бизнесмены Андрей Козицын, Искандар Махмудов и Андрей Бокарев. Такие же доли принадлежат Елене Дробиной (с февраля возглавляет АО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь») и Геннадию Айвазяну. Еще 20% компании владеет Муртаз Гочелашвили, более 11% – Максим Нахшунов.

Кемерово, Иван Бабурин

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