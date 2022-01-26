В Узбекистане ограничена работа автогазозаправок

Пресс-секретарь министерства энергетики Узбекистана Эльмира Бекмуродова в среду, 26 января, сообщила на брифинге, что в Узбекистане с 26 января введены ограничения на работу автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС), – сообщают СМИ.

Как сообщила Бекмуродова, причиной ограничений, стала необходимость перенаправить весь газ на тепловые электростанции, для обеспечения социальных объектов и частных потребителей электроэнергией. Приостановлена подача газа объектам не социального значения и юридическим потребителям.

Министерства энергетики Узбекистана также сообщили, что в настоящее время ведется работа по стабилизации работы ТЭС, после чего газовые заправки вернутся к обычному режиму работы.

«Основная задача, прежде всего, бесперебойное снабжение населения энергоресурсами», – заявили в министерстве.

Как сообщалось ранее, 25 января из-за отключения электроэнергии остановилась работа 64 месторождений Газлийского, Шуртанского и Мубарекского нефтегазодобывающих управлений «Узбекнефтегаза». Такое положение в свою очередь вызвало нехватки топлива на теплоэлектростанциях, в некоторые регионы энергия подается не постоянно. В Ташкенте и некоторых областях Узбекистана снизилось давление газа.

Отмечается, что утром 26 января энергоснабжение в Узбекистане было восстановлено на 70%. В первую очередь электроэнергию подавали социальным объектам и населению.

Ташкент, Иван Бабурин

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