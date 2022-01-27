Школьница погибла в пожаре в Санкт-Петербурге

В ночь на 27 января ребенок погиб в результате пожара в частном доме в Выборгском районе Санкт-Петербурга. Сотрудники МЧС сумели потушить пожар и лишь потом узнали, что в доме был человек.

По данным МЧС, сообщение о возгорании поступило вскоре после полуночи. На место выехали шесть единиц техники и 27 человек личного состава.

«Горели двухэтажный каркасно-щитовой дом размером 12х12 метров и пристройка размером 8х8 метров. После ликвидации огня было найдено тело несовершеннолетнего», – сообщили в ведомстве.

По предварительным данным, в доме жили четверо взрослых и двое детей. Пятеро из них успели покинуть дом, пока огонь не стал слишком сильным. Школьница не успела спуститься со второго этажа и погибла.

Санкт-Петербург, Наталья Рязанова

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