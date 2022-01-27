На Украине солдат расстрелял караул и сбежал с автоматом: пятеро погибли

На Украине солдат срочной службы расстрелял караул военнослужащих Нацгвардии и сбежал c автоматом Калашникова, сообщает пресс-служба МВД страны. В результате инцидента, по данным ведомства, погибли пять человек, еще пятеро получили ранения.

Трагедия произошла в 3:40 27 января на территории Южного машиностроительного завода «Южмаш» в Днепре.

20-летний военнослужащий Нацгвардии Артемий Рябчук во время выдачи оружия открыл огонь из автомата Калашникова по сослуживцам, после чего сбежал с оружием. Мотивы злоумышленника пока неизвестны. Солдата ищут.

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В Нацгвардии сообщили, что погибшие и раненые охраняли территорию завода.

В Днепре объявлена полицейская операция «Сирена». По тревоге поднят личный состав подразделений Национальной полиции и Национальной гвардии, говорится в сообщении. На место происшествия срочно выехал командующий Нацгвардии генерал полковник Николай Балан. Территория «Южмаша» оцеплена силовиками, проводится патрулирование

Все обстоятельства трагедии выясняются. В воинской части начато служебное расследование.

Киев, Наталья Петрова

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