На Украине солдат расстрелял караул и сбежал с автоматом: пятеро погибли

На Украине солдат срочной службы расстрелял караул военнослужащих Нацгвардии и сбежал c автоматом Калашникова, сообщает пресс-служба МВД страны. В результате инцидента, по данным ведомства, погибли пять человек, еще пятеро получили ранения.
Трагедия произошла в 3:40 27 января на территории Южного машиностроительного завода «Южмаш» в Днепре.
20-летний военнослужащий Нацгвардии Артемий Рябчук во время выдачи оружия открыл огонь из автомата Калашникова по сослуживцам, после чего сбежал с оружием. Мотивы злоумышленника пока неизвестны. Солдата ищут.
Telegram: Телеграм-канал МВД Украины
В Нацгвардии сообщили, что погибшие и раненые охраняли территорию завода.
В Днепре объявлена полицейская операция «Сирена». По тревоге поднят личный состав подразделений Национальной полиции и Национальной гвардии, говорится в сообщении. На место происшествия срочно выехал командующий Нацгвардии генерал полковник Николай Балан. Территория «Южмаша» оцеплена силовиками, проводится патрулирование
Все обстоятельства трагедии выясняются. В воинской части начато служебное расследование.
Киев, Наталья Петрова
© 2022, РИА «Новый День»
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