В Томске подросток упал с четвертого этажа школы

В Томске восьмиклассник выпал из окна школы и получил тяжелые травмы. Об этом сообщил начальник департамента образования администрации города Максим Савенков в телеграм-канале мэрии.

Инцидент произошел на перемене в школе №40, подросток упал с четвертого этажа. Скорая помощь доставила пострадавшего в больницу.

Медики оценивают состояние ребенка как тяжелое. Он получил множественные повреждения. Школьницу оказывается необходимая медицинская помощь.

Тем временем, правоохранительные органы устанавливают причины и обстоятельства произошедшего. Как сообщили в региональном управлении СКР, по факту падения ребенка возбуждено уголовное дело.

Томск, Зоя Осколкова

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