В Томске подросток упал с четвертого этажа школы

В Томске восьмиклассник выпал из окна школы и получил тяжелые травмы. Об этом сообщил начальник департамента образования администрации города Максим Савенков в телеграм-канале мэрии.
Инцидент произошел на перемене в школе №40, подросток упал с четвертого этажа. Скорая помощь доставила пострадавшего в больницу.
Медики оценивают состояние ребенка как тяжелое. Он получил множественные повреждения. Школьницу оказывается необходимая медицинская помощь.
Тем временем, правоохранительные органы устанавливают причины и обстоятельства произошедшего. Как сообщили в региональном управлении СКР, по факту падения ребенка возбуждено уголовное дело.
Томск, Зоя Осколкова
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