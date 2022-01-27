Задержаны подростки, готовившие атаку на школу в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде задержаны трое подростков, планировавших вооруженное нападение на школу. Силовики во время обысков в квартирах тинейджеров обнаружили дневники с подробным описанием плана нападения, сообщает Telegram-канал «112».

По его сведениям, 17-летний подросток и двое его 16-летних товарищей планировали совершить массовое убийство в школе №121.

В ходе обысков в квартирах задержанных правоохранители также обнаружили инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств и схемы расположения камер видеонаблюдения в школе. А дома у одного из подозреваемых найдены компоненты для сборки самодельной бомбы.

Мотивом будущего преступления, по словам фигурантов, стала ненависть к людям.

Установлено, что ученики были подписчиками закрытого телеграм-канала, где публиковались призывы к совершению акций насилия в учебных учреждениям. Администрировал телеграм-канала 16-летний гражданин Украины.

Отмечается, что подростки познакомились летом в лагере, а в октябре начали обсуждать массовое убийство в школе. Атаку планировали на апрель этого года.

В настоящее время подростки направлены в психиатрическую клинику для обследования. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела о приготовлении к убийству двух и более лиц.

Нижний Новгород, Наталья Петрова

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