За нарушение пограничного режима задержаны журналисты

Трое журналистов задержаны за нарушение пограничного режима в Ростовской области, – сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное погрануправление ФСБ России.
Отмечается, что журналисты опрашивали местных жителей о ситуации на российско-украинской границе, а также проводили фотосъемку.
В ведомстве сообщили следующее: «Сотрудниками пограничного управления ФСБ России по Ростовской области в Куйбышевском районе Ростовской области в пограничной зоне за нарушение пограничного режима задержаны три гражданина России, представившиеся журналистами одного из региональных СМИ».
Против задержанных возбуждены административные дела по статье о нарушении пограничного режима.
Сообщается, что в районе села Куйбышево Ростовской области были задержаны представитель интернет-издания «Медуза»*, фотограф и сотрудник издания Znak.com, находившиеся в погранзоне без необходимого разрешения.
*Организация признана в России иностранным агентом
Ростов-на-Дону, Иван Бабурин
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