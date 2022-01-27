На Украине похищен турецкий политэмигрант

Турецкие спецслужбы в среду, 26 января, похитили на территории Украины политического эмигранта и бывшего офицера турецкой армии Бозкир Нури Гохана. Пикантность ситуации добавляет то, что эта акция проведена накануне визита на Украину президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Турецкий лидер приезжает в Киев 3 февраля, – сообщает украинское издание Страна.ua.

В четверг, 27 января, несколько турецких газет написали о том, что Гохан доставлен в Турцию, издания публикуют и его фото, на которых видно, что у него разбит нос.

Сообщается также, что на момент похищения Гохан уже подал в украинские органы прошение на предоставление политического убежища.

При этом в турецкой прессе отмечается, что спецоперация могла быть санкционирована лично президентом Турции Эрдоганом, который договаривался с президентом Украины Владимиром Зеленским о выдаче беглого бывшего офицера.

Осенью 2020 года «Страна» брала интервью у Бозкир Нури Гохана. Турецкий военный рассказал, как нелегально поставлял оружие в Сирию. При этом бывший офицер утверждал, что к тайным поставкам оружия причастны турецкие спецслужбы, а финасирует их Катар.

Киев, Иван Бабурин

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