В США казнили первого в 2022 году приговоренного к смерти

Афроамериканец, приговоренный к исключительной мере наказания за двойное убийство, в четверг, 27 января, в Оклахоме получил смертельную инъекцию, став первым заключенным, казненным в 2022 году в США, – сообщает французское агентство AFP.

Генеральный прокурор Оклахомы Джон О'Коннор написал на своей странице в Facebook: «Штат «казнил Дональда Гранта без каких-либо осложнений сегодня в 10:16 утра».

Сообщается, что «смертельный коктейль» обвиняют в причинении мучительных страданий приговоренным, что запрещено Конституцией США. В конце октября осужденного трясли судороги, после первого укола его неоднократно рвало.

«Ничего подобного в четверг не произошло», – сообщили на короткой пресс-конференции свидетели казни.

Количество смертных казней продолжает снижаться в Соединенных Штатах. В 2021 году к исполнению были приведении одиннадцать решений суда о высшей мере наказания, что является самым низким показателем за последние десятилетия, – сообщают СМИ.

Вашингтон, Иван Бабурин

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