В Киргизии из зоны конфликта эвакуировано почти 1,5 тысячи человек

В пресс-службе МЧС республики Киргизия вечером в четверг, 27 января, сообщили, что из зоны конфликта на границе с Таджикистаном эвакуировано почти полторы тысячи человек, – сообщает РИА Новости.

«В настоящий момент эвакуировано 1470 местных жителей, из них 1200 размещены у знакомых и родственников. Часть населения эвакуирована в села Маргун, Рават и город Баткен», – заявил представитель пресс-службы.

Также в МЧС Киргизии сообщили, что службы гражданской защиты юга республики продолжают работу в режиме чрезвычайной ситуации.

«В достаточном количестве имеются палатки, горячее питание и питьевая вода, медицинская помощь и транспорт для эвакуации», – сказали в ведомстве.

В свою очередь, Sputnik Кыргызстан сообщает, что ​местные власти эвакуируют жителей десяти приграничных с Таджикистаном сёл: Ак-Татыр, Орто-Боз, Жака-Урук, Уч-Добо, Ак-Сай, Таш-Тумшук, Самаркандек, Кулунду, Максат и Сада.



В пресс-службе минздрава Киргизии рассказали, что число пострадавших в перестрелке на границе с Таджикистаном граждан Киргизии увеличилось до семи.

Как сообщалось ранее, в четверг 27 января, погранслужба Киргизии сообщила о начале перестрелки между киргизскими и таджикскими пограничниками. По информации ведомства, таджикская сторона применяет гранатометы и минометы. Причиной конфликта стало перекрытие таджикскими военными автодороги, соединяющей киргизские города Исфару и Баткен.

Со стороны Таджикистана ранения получили 13 граждан, из них 11 военных и двое гражданских. С киргизской стороны – четверо пострадавших, – сообщает агентство Sputnik-Таджикистан со ссылкой на больницу Исфары.

Бишкек-Душанбе, Иван Бабурин

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