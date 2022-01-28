В Красноярске столкнулись два автобуса, есть пострадавшие

В центре Красноярска произошло столкновение двух пассажирских автобусов. В результате травмы получили семь человек. Об этом сообщает прокуратура региона.

Авария произошла на остановке на улице Карла Маркса. Автобуса №43 высаживал пассажиров, когда в него въехал автобуса №63. Всего в двух машинах находились по несколько десятков человек.

В результате пострадали водитель автобуса №63 и пять его пассажиров, кондуктор из №43. Всех пострадавших доставили травмпункт.

Правоохранительные органы устанавливают причины произошедшего. Как показало медицинское освидетельствование, оба водителя в момент ДТП были трезвые.

Красноярск, Зоя Осколкова

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