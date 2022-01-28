В Канске продавщица прогнала грабителя с дверной ручкой

В городе Канске Красноярского края мужчина пытался ограбить круглосуточный магазин, вооружившись дверной ручкой. В результате смелая продавщица отбилась от преступника и вызвала полицию. Злоумышленника задержали.

Как сообщили в региональном управлении МВД, мужчина зашел в магазин около трех часов ночи и, замахнувшись на стоящую у кассы женщину небольшим металлическим предметом, потребовал передать ему деньги.

Продавец не растерялась, а схватила стопку полиэтиленовых пакетов и стала ими размахивать, попутно нажав на тревожную кнопку. Грабитель не ожидал, что ему дадут отпор, и предпочел убежать.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого. Им оказался местный житель 1991 года рождения, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности за имущественные преступления, а в последнем случае преступления против жизни и здоровья. Как выяснилось, на дело он пошел с обычной металлической дверной ручкой, которую потом выбросил», – сообщили в МВД.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 162 УК РФ «Разбой». Преступника арестовали.

Красноярск, Зоя Осколкова

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