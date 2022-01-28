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Вакцинация детей началась

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NewDayNews.ru

Пятница, 28 января 2022, 16:01 мск

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В Ингушетии пятеро детей отравились угарным газом

В Ингушетии пятеро маленьких детей отравились угарным газом. Один из них попал в реанимацию. Об этом сообщили в региональном минздраве.

Детей госпитализировали в республиканскую больницу из частного дома на улице Костоева в Назрани. Пострадавшим от 3 до 10 лет. Их состоянии при поступлении в медучреждение оценивалось как средней тяжести.

Позже стало известно, что одному мальчику стало хуже, его направили в реанимацию.

Правоохранительные органы проводят проверку. Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

Магас, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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