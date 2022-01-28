Жители Окинавы подали массовый иск на военную базу США

Более 35 тысяч жителей японской префектуры Окинава подали иск о чрезмерном шуме от самолетов на военной базе США Кадэна, – сообщает японский телеканал NHK.

Иск в окружной суд столицы Окинавы город Нахи подали жители окрестных восьми населенных пунктов. Они требуют ввести запрет на полеты американской авиатехники ночью и ранним утром.

NHK сообщает, что согласно заявлению истцов, взлетающие и приземляющиеся самолеты своим шумом влияют на их повседневную жизнь и здоровье. Жители Окинавы требуют от центрального правительства Японии ежемесячной компенсации в $475 долларов, так как именно национальные власти страны предоставляют авиабазу ВС США.

Отмечается, что это не первый иск о шуме от полетов военных, однако до сих пор жалобы не были столь массовыми. Впервые иск из-за шума на авиабазе Кадэна жители префектуры подали в 1982 году. Во всех трех подобных случаях правительство соглашалось выплачивать компенсацию, однако отклоняло требование ввести ограничения на режим полетов.

Токио, Иван Бабурин

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