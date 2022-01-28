В американском Питсбурге накануне визита президента обрушился мост

В американском городе Питсбург штате Пенсильвания в пятницу, 28 января, в результате обрушения моста пострадали десять человек, – сообщают СМИ.

Следует отметить, что у президента США Джозефа Байдена в этот день был запланирован визит в Питтсбург, в ходе которого он собирался обсудить состояние инфраструктуры.

В заявлении Белого дома отмечается, что президенту известно об инциденте, но он по-прежнему планирует свою поездку в город.

«Президент благодарен всем, кто в числе первых поспешил на помощь водителям, находившимся в тот момент на мосту», – сообщили в администрации Байдена.

Начальник пожарной охраны Питсбурга Дэррил Джонс сообщил журналистам, что в результате происшествия все пострадавшие получили незначительные травмы, не представляющие опасность для жизни, трое из них были доставлены в больницу.

Джонс добавил, что в момент обрушения на мосту находились четыре автомобиля, в настоящее время выясняется причина инцидента.

Мэр Питсбурга Эд Гейни, в свою очередь, сообщил, что мост, проходящий через парк Hot Dog Dam Dog Park, в последний раз проверяли в сентябре прошлого года.

Сотрудники службы экстренной помощи Питсбурга отметили, что в результате обрушения был поврежден газопровод и что в данный момент в районе ощущается сильный запах газа. Жителей и автомобилистов призвали держаться подальше от этого района.

Следует отметить, что согласно данным Американской ассоциации дорожно-транспортных строителей, в США более 220 тыс. мостов нуждаются в капитальном ремонте или замене, что составляет 36% от всех подобных путепроводов в стране.

Исследование также показало, что в число штатов с самым плохим состоянием мостов входят Айова, Оклахома, Иллинойс, Пенсильвания, Миссури и Луизиана.

Вашингтон, Иван Бабурин

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