В США в отеле нашли без сознания 16 человек

В отеле в американском городе Мэрисвилль (штат Огайо) возле бассейна найдены без сознания 16 человек, в том числе двухлетняя девочка. Персонал и постояльцы отеля эвакуированы. Об этом сообщает телеканал Fox 8 со ссылкой на полицию.

Госпитализированы 10 постояльцев отеля Hampton Inn, двое из них находятся в критическом, но стабильном состоянии, состояние еще пяти пациентов оценивается как тяжелое, но стабильное. Четырем постояльцам оказали медицинскую помощь в больнице и отпустили, еще двоим оказали помощь на месте происшествия. Пострадавшие жаловались на головокружение и жжение в горле.

Следователи пожарной службы заявили, что в бассейне был опасный для жизни уровень угарного газа, в результате чего люди потеряли сознание. Чем вызван высокий уровень угарного газа, не сообщается. Расследование продолжается.

Вашингтон, Наталья Петрова

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