Хакеры атаковали сервисы правительства Новосибирской области

Сегодня утром была зафиксирована DDoS-атака на информационные сервисы правительства Новосибирской области. Это привело к перебоям в работе медицинской информационной службы и телефона единой регистратуры.

Как сообщил министр цифрового развития региона Сергей Цукарь, неизвестные атаковали государственные информационные системы, которые находятся во внешнем контуре. «Мощность атаки достигала в районе 10-12 гигабит в секунду. Осложняется это тем, что понедельник, утро – наиболее пиковое по загрузке время. При этом достаточно сложно фильтровать трафик, который производится именно злоумышленниками», – сказал чиновник.

Министр отметил, что в настоящее время все сервисы стабилизировали, однако атака продолжается. «Самое, где это отразилось, это на работе медицинской информационной системы и работе колл-центра 122», – добавил Цукарь.

Всю информацию по этому вмешательству передали в правоохранительные органы. В настоящее время совместно с оператором связи проводится фильтрация трафика, который ведется в рамках атаки.

Новосибирск, Зоя Осколкова

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