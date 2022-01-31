Няня два дня скрывала смерть ребенка в подпольном детском саду под Петербургом

Проживающая в Мурино Ленинградской области женщина отдала дочку в подпольный детский сад, а забрала оттуда уже мертвой. Сотрудники скорой помощи определили, что ребенок умер за два дня до их приезда.

Гражданка Узбекистана через мессенджер Telegram нашла няню, готовую за плату присматривать за чужими детьми. Молодая мама много работала, и отдала ребенка под круглосуточный присмотр. Малышка жила в чужой семье несколько месяцев вместе с детьми няни, уроженки Кыргызстана, пишет «Фонтанка».

Когда молодая мать в очередной раз позвонила узнать, как дела у ребенка, няня попросила ее приехать, потому что у малышки трудности с дыханием. Днем 30 января женщина приехала в подпольный детский сад и нашла своего ребенка мертвым. Она привезла тело девочки домой и только тогда о смерти ребенка сообщили в скорую и полицию.

«У ребенка на спине и на шее были синяки. Может быть, упал ребенок у сиделки, может быть, она его била – непонятно пока. По словам медиков, которые приехали, ребенок уже дня два как скончался», – рассказал друг семьи Хадер «Известиям».

Следователи проверяют обстоятельства случившегося, в квартирах няни и матери ребенка проводят следственные действия.

Ранее в Санкт-Петербурге умерла трехлетняя девочка, родители которой написали отказ от госпитализации. Ребенку стало плохо в детском саду, малышку передали родителям, и те вызвали скорую помощь, но отказались от госпитализации.

Мурино, Наталья Рязанова

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