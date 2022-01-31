Пенсионер из Саратова перевел лжебанкирам более 17 млн рублей

Правоохранители ищут телефонных мошенников, обманувших саратовского пенсионера на 17 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального полицейского главка.

В полицию обратился житель Ленинского района Саратова. Пенсионер рассказал, что перевел аферистам крупную сумму, испугавшись лишиться всех своих сбережений. Его убедили это сделать звонившие мужчине лжесотрудники банка и силовых структур.

Пенсионеру сообщили, что по его банковской карте зафиксированы несанкционированные операции. Для сохранности денег мошенники предложили перевести их на безопасный счет. «Испугавшись потери сбережений, мужчина перевел на неизвестные счета в общей сложности 17 400 000 рублей», – говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). В настоящее время правоохранители «устанавливают обстоятельства происшествия и граждан, причастных к его совершению», отметили в ГУ МВД РФ по региону.

Саратов, Наталья Петрова

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