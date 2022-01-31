В Сочи молния ударила в приземлявшийся самолет

Молния попала в самолет при заходе на посадку в Сочи. По предварительным данным, никто не пострадал, воздушное судно было повреждено.

Инцидент произошел с прилетевшим из Красноярска Boeing 737 авиакомпании «Северный ветер». Уже после посадки было обнаружено повреждение плоскости левого стабилизатора, сообщает пресс-служба аэропорта Сочи.

Отмечается, что экипаж не заметил попадания электрического разряда. Посадка прошла в штатном режиме.

Самолет отстранили от полетов. Пассажиров отправили на резервном воздушном судне.

Сочи, Зоя Осколкова

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