В Сочи молния ударила в приземлявшийся самолет

Молния попала в самолет при заходе на посадку в Сочи. По предварительным данным, никто не пострадал, воздушное судно было повреждено.
Инцидент произошел с прилетевшим из Красноярска Boeing 737 авиакомпании «Северный ветер». Уже после посадки было обнаружено повреждение плоскости левого стабилизатора, сообщает пресс-служба аэропорта Сочи.
Отмечается, что экипаж не заметил попадания электрического разряда. Посадка прошла в штатном режиме.
Самолет отстранили от полетов. Пассажиров отправили на резервном воздушном судне.
Сочи, Зоя Осколкова
© 2022, РИА «Новый День»
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