В Минеральных Водах самолет насмерть задавил человека

В аэропорту города Минеральные Воды Ставропольского края произошло ЧП. Самолет раздавил техника. Об этом сообщает телеграм канал «112».

Инцидент произошел на стоянке воздушной гавани. Самолет авиакомпании «Победа» рухнул на человека, от полученных травм мужчина скончался.

По предварительно информации, у лайнера сложилась стойка переднего шасси. Вероятно, причиной является протечка гидравлики, во время технических работ не был установлен предохранительный пин.

Проводится расследование. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.

Минеральные Воды, Зоя Осколкова

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