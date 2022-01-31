Ливан заявил о ликвидации более полутора десятка израильских «шпионских сетей»

Правительство Ливана в понедельник, 31 января, объявило о ликвидации 17 шпионских сетей, работающих на «израильского врага». Всего в ходе операции было арестовано 35 человек, – сообщает Le Figaro со ссылкой на местные СМИ.

Исполняющий обязанности министра информации Аббас Халаби после заседания правительства заявил журналистам: «Семнадцать шпионских сетей, работающих в интересах израильского врага, были ликвидированы после расследования».

Французское издание также пишет, что ливанская газета «Аль-Ахбар», близкая к «Хезболле» (проиранскому шиитскому вооруженному движению и врагу Израиля), сообщила, что арестовано 35 человек, среди которых граждане Ливана, Палестины и Сирии.

Согласно отчету ливанских спецслужб, по меньшей мере, 12 из задержанных знали, что работают на Израиль, а остальные были «обработаны» с целью предоставлять информацию международным компаниям или неправительственным организациям. Сообщается также, что часть задержанных отпущена на свободу.

Бейрут, Иван Бабурин

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