В Швеции арестован мужчина за запуск квадрокоптера над королевской резиденцией

Шведские власти в понедельник, 31 января, сообщили, что недалеко от Стокгольма был арестован мужчина, подозреваемый в пролете дрона над «несколькими важными местами в стране», – сообщает французское агентство AFP.

Полиция Швеции сообщила, что в воскресенье около 13:00 к западу от Стокгольма был арестован мужчина возле дворца Дроттнингхольм, резиденции короля Карла XVI Густава и королевы Сильвии.

Ряд шведских СМИ сообщили, что подозреваемый – россиянин примерно сорока лет, однако власти это не подтвердили.

«Мы не подтверждаем национальность этого человека. Мы просто подтверждаем его арест», – заявил представитель стокгольмской полиции Ола Эстерлинг.

Мужчину подозревают в нарушении закона об охране режимных мест. Арест был произведен через две недели после сообщений о нескольких полетах беспилотников неизвестного происхождения над шведскими атомными электростанциями и другими важными объектами.

Расследование частично было поручено шведскому агентству внутренней разведки Säpo. На выходных шведская полиция заявила, что пока не может доказать, что дроны использовались иностранной державой, несмотря на почти 200 сообщений.

В середине января также сообщалось о «военном беспилотнике», который пролетел над шведским парламентом и правительственными зданиями, а также над королевским дворцом в центре Стокгольма. На фоне напряженности в отношениях с Россией вокруг Украины Швеция в середине января усилила бдительность и разместила подкрепления и бронетехнику на стратегическом острове Готланд в Балтийском море.

Стокгольм, Иван Бабурин

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