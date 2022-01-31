Американский баскетболист сбежал с Украины, испугавшись «российского вторжения»

Баскетболист «Черкасских Мавп» (Черкасские макаки – укр., прим. Ред.) Дювон Максвелл покинул клуб по соображениям безопасности. Он признался, что напуган возможной войной с Россией, – сообщает украинское издание Страна.ua.

Сообщается, что в интервью изданию BeBasket Дювон Максвелл заявил: «Я был испуган, моя семья была испугана, поэтому я решил, что такой ход будет лучшим развитием событий».

Дювон Максвелл провел за клуб 26 матчей, в среднем набирал 15,2 очка, совершал 7,8 подборов и 2,5 передачи. Он был 5-м игроком украинской баскетбольной лиги по перехватам и 2-м игроком лиги по блок-шотам.

Страна.ua напоминает, что на фоне военной истерии вокруг раздуваемой на Западе темы «вторжения Путина» с Украины пошла новая волна миграции. Часть выезжающих продают недвижимость в Украине и приобретают за границей или снимают квартиру, ищут работу и перевозят семьи.

Киев, Иван Бабурин

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