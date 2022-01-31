Хакеры парализовали работу «Израильских судоверфей»

Тель-Авивская биржа в понедельник, 31 января, получила сообщение от компании Gold Bond, владеющей грузовым терминалом и логистическим центром в городе Ашдод, а также компанией «Маспенот Исраэль» (Израильские судоверфи) в Хайфе, о том, что ее компьютерная сеть и большая часть ее деятельности была парализована в результате хакерской атаки. Часть систем была отключена самой Gold Bond, чтобы предотвратить дополнительный ущерб, – сообщает израильское издание Newsru.co.il.

Следует отметить, что «Израильские судоверфи» являются поставщиком вооружений Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Сообщается, что согласно текущим оценкам, речь идет не об атаке с целью выкупа, а о целенаправленном создании помех работе компании и, возможно, попытке хищения информации.

Gold Bond сообщила, что на данный момент не получала требований об уплате выкупа, и что она тесно сотрудничает с национальным управлением кибербезопасности для ликвидации последствий атаки.

По мнению израильской ежедневной деловой газеты «Калькалист», за атакой, скорее всего, стоит пропалестинская хакерская группа, именующая себя Hackers of Saviors, ранее не считавшаяся особо опасной.

Тель-Авив, Иван Бабурин

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