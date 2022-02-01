Пропавшая в Новгородской области полуторагодовалая девочка найдена мертвой

Найдено тело полуторагодовалой девочки, пропавшей неделю назад в городе Холме Новгородской области. Об этом сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «Феникс» на своей странице в соцсети «Вконтакте».

«Найдена. Погибла», – говорится в сообщении.

По данным телеграм-канала «112», тело ребенка обнаружили в огороде соседнего частного дома. Мертвую девочку нашли сотрудники полиции, пишет Mash.

По предварительным данным, следов насильственной смерти на теле ребенка не найдено, уточняет телеграм-канал Shot. Отмечается, что в настоящее время с следователи рассматривают две версии, как девочка попала во двор к соседке напротив: дошла сама либо ее перебросили через забор.

Напомним, ребенок пропал ночью 25 января. СКР возбудил уголовное дело об убийстве. Мать девочки и ее отчим задержаны. Кроме того, возбуждено дело о халатности чиновников из районного комитета образования.

Также сообщалось, что в печи бани семьи пропавшего ребенка были найдены фрагменты, похожие на человеческие кости. Однако экспертиза показала, что останки не принадлежат девочке, установлено, что найденные кости – нечеловеческого происхождения.

Добавим, что у матери девочки есть семеро других детей. Ранее они были помещены в приют из-за трудной жизненной ситуации.

Великий Новгород, Наталья Петрова

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