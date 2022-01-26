Кости нашли в печи дома в Новгородской области, где пропал ребенок. Его мать задержана

Правоохранители обнаружили фрагменты, похожие на человеческие кости, в печи в доме семьи пропавшей в Новгородской области годовалой девочки. Мать ребенка и ее сожитель задержаны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление Следственного комитета РФ.

Найденные останки переданы на экспертизу, отметили в ведомстве. В настоящее время на месте работают криминалисты. Мать и отчим ребенка сейчас находятся на допросе в СК, сообщает телеграм-канал «112».

Напомним, что ребенок в городе Холме Новгородской области пропал ночью 25 января. Для организации полномасштабного розыска девочки следователи возбудили уголовное дело об убийстве малолетней. Ранее в СКР сообщили, что следствие проверяет все версии произошедшего и выясняет условия жизни и воспитания ребенка в семье. Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя следственного управления СК РФ по Новгородской области Сергею Килессо доложить о проводимых поисковых и следственных мероприятиях в связи с пропажей ребенка.

Мать заявила, что оставила дочь одну и отошла в баню постирать белье, а когда вернулась – ее дома уже не было.

Пропавшая девочка была восьмым ребенком в семье. Остальные дети сейчас находятся в приюте. Как уточнила региональный уполномоченный по правам ребенка Татьяна Ефимова, они попали туда еще до происшествия, передает RT. Семья была в поле зрения органов опеки из-за «трудной жизненной ситуации», добавила омбудсмен.

По данным телеграм-канала Shot, 34-летняя мать перед Новым годом оставила всех своих восьмерых детей одних дома и уехала в Москву на два дня. После этого, как отмечается, женщину поставили на учет.

Великий Новгород, Наталья Петрова

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