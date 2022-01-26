В Новгородской области ищут пропавшую годовалую девочку

В городе Холме Новгородской области пропала годовалая девочка. По факту исчезновения ребенка возбуждено уголовное дело, сообщает региональное управление Следственного комитета.

Сообщение об исчезновении девочки поступило ночью 25 января. «Для организации полномасштабного розыска, а также в целях объективного и всестороннего выяснения РФ по Новгородской области незамедлительно возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего)», – говорится в сообщении.

На месте происшествия работает оперативно-следственная групп под руководством замруководителя регионального СК РФ Николая Супруна.

Следователи проверяют все версии пропажи ребенка. Также выясняются условия жизни и воспитания девочки в семье.

Мать ребенка сообщила, что отошла в баню постирать белье и не закрыла дверь на замок, а когда вернулась – дочери дома уже не было, передает телеграм-канал Mash. Когда 33-летняя родительница отошла на время, дочь, по ее словам, спала на диване.

Пропавшая девочка была восьмым ребенком в семье, уточняет телеграм-канал «112». Семерых детей забрали органы опеки.

Великий Новгород, Наталья Петрова

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