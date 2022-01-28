В Тверской области пропал семилетний мальчик

Следственные органы возбудили уголовное дело в связи с пропажей семилетнего мальчика в городе Торопец в Тверской области, сообщает региональное управление Следственного комитета.

По данным следствия, накануне около 17:00 ребенок зашел в продуктовый магазин, затем покинул торговую точку и ушел в неизвестном направлении. С тех пор его местонахождение неизвестно.

«В целях наиболее тщательного выяснения следственным путем всех без исключения обстоятельств безвестного исчезновения ребенка, мобилизации сил и средств, направленных на поисковые мероприятия <…> возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ​ (убийство малолетнего)", – говорится в сообщении ведомства.

В поисках мальчика задействованы следователи и криминалисты Следственного комитета, сотрудников полиции и волонтеры.

Тверь, Наталья Петрова

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