«Известия»: на вдову Градского мог напасть работавший в ее доме мужчина

Правоохранители проверяют бывшего работника в доме Марины Коташенко на соучастие в разбойном нападении. Под подозрение попал мигрант, занимавшийся ремонтом, пишут «Известия» со ссылкой на источник.

Предположительно, гражданин Таджикистана был быть в числе нападавших, которые угрозами заставили вдову певца Александра Градского отдать им крупную сумму денег. Возможный подозреваемый был осведомлен о состоянии Марины Коташенко, поскольку занимался ремонтом на территории ее дома.

Ранее полиция уже задержала одного подозреваемого: ранее судимого Умеджона Жабборова. Суд взял его под стражу на время расследования.

По версии следствия, он был среди тех, кто устроил ДТП с участием машины Марины Коташенко, а затем пересел в ее автомобиль и заставил отвезти домой и выдать 100 млн рублей.

Москва, Наталья Рязанова

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