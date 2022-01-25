Полиция задержала подозреваемого в ограблении вдовы Градского

Полиция задержала участника нападения на вдову Александра Градского в Москве. Подозреваемый ранее уже привлекался к уголовной ответственности.

«Задержан один из предполагаемых участников разбойного нападения, совершенного на территории Наро-Фоминского городского округа. Им оказался ранее судимый мужчина 1994 года рождения», – рассказала представитель МВД России Ирина Волк.

Правоохранители ищут еще двух подозреваемых, отобравших у Марины Коташенко крупную сумму денег.

Напомним, 16 января Коташенко заявила, что трое неизвестных устроили ДТП с ее машиной и пересели к ней. Они заставили вдову Градского отвезти их к себе домой, где отобрали у нее 100 млн рублей. При этом ей якобы угрожали оружием.

Полиция возбудила уголовное дело о разбое (ст. 162 УК РФ). Одной из версий следствия была инсценировка, поскольку Коташенко обратилась в полицию через шесть часов после нападения. У следователей также появились данные, что потерпевшая сама вывезла на трассу трех мужчин вскоре после происшествия.

Москва, Наталья Рязанова

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