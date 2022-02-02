В Туле проходят проверки после смерти младенца в роддоме

Супруги из Тулы попросили следственные органы проверить причины смерти их новорожденного сына в перинатальном центре. Малыш прожил четыре дня и два из них провел в реанимации из-за инфекции.

Будущая мама обратила внимание, что у нее были зеленоватые околоплодные воды. Но вместо Кесарева сечения врачи выбрали естественные роды. 24 января малыш родился, и медики не сразу заметили, что его дыханию мешают остатки жидкости в легких, рассказала женщина изданию «Тульские новости».

Следующим утром женщине сказали, что у мальчика плохие анализы, и его переводят в реанимацию. Через два дня, 28 января, ребенок умер от «неуточненной инфекции, специфичной для перинатального периода». Женщина считает, что врачи допустили несколько ошибок, которые привели к гибели ребенка.

«Каждый случай младенческой смертности в регионе тщательно разбирается. По данному факту будет проведено объективное расследование и дано заключение о причинах смерти и качестве оказания медицинской помощи в учреждении», – сообщили в областном Минздраве.

Ранее в больнице Батайска Ростовской области умер ребенок. Ситуацию проверил Следственный комитет.

Тула, Наталья Рязанова

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