В Туле девочка оказалась в больнице после удара сосулькой

Следственный комитет в Туле возбудил уголовное дело об оказании небезопасных услуг (ч.1 ст. 238 УК РФ) после падения наледи с крыши жилого дома. Кусок ледяной глыбы ударил 10-летнюю девочку, и она оказалась в больнице.

Инцидент случился 1 февраля на улице Полюсной. Школьница шла вдоль 5-этажного дома, когда ей на голову упал кусок наледи с крыши. Девочку доставили в больницу, врачи оценили ее состояние как средней тяжести. По данным Минздрава Тульской области, состояние ребенка стабилизировали, оно стало удовлетворительным.

Прокуратура Привокзального района Тулы 20 января уже выносила представление управляющей компании по поводу своевременной очистки кровли жилых домов от снежных навесов и наледи. Теперь ведомство проверяет, как компания исполнила представление в отношении других домов. Сотрудники оценят безопасность оказываемых услуг для жизни и здоровья населения и как ответственные лица исполняют законодательство.

«Возбуждено уголовное дело. Исследован участок местности, где произошло падение наледи, состояние кровли дома, опрошены очевидцы случившегося, изъята необходимая документация», – пояснили в областном управлении СКР.

Тула, Наталья Рязанова

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