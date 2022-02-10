Жительница Самары пострадала от падения льда с крыши

Жительница Самары получила травму головы, на нее с крыши упал кусок льда. Следователи возбудили уголовное дело.

По данным следствия, инцидент произошел у дома на улице Свободы. На 53-летнюю женщину упала льдина. В результате пострадавшая попала в больницу.

«Причиной произошедшего стало ненадлежащее оказание управляющей компанией услуг по чистке кровли дома от снега и наледи. Потерпевшей была оказана необходимая медицинская помощь, ее жизни ничего не угрожает», – говорится в сообщении регионального правления СКР.

Уголовное дело возбуждено по ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Самара, Зоя Осколкова

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