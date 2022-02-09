В Новгороде женщина с ребенком получила травмы от упавшего куска наледи

Жительница Великого Новгорода пострадала от удара куском наледи, упавшей с крыши многоквартирного дома. Прокуратура проверила инцидент, а Следственный комитет возбудил уголовное дело.

По версии следствия, днем 8 февраля женщина прогуливалась с маленьким сыном, когда с крыши сорвался кусок наледи. Ребенок 2020 года рождения находился в коляске и не пострадал, а женщина получила ушибы.

«На основании материалов прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Ход и результаты расследования находятся на контроле прокуратуры», – рассказали в ведомстве.

Ранее в Туле возбудили уголовное дело после падения наледи с крыши жилого дома на 10-летнюю девочку. Ребенок оказался в больнице в состоянии средней тяжести.

Великий Новгород, Наталья Рязанова

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