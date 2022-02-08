В Петербурге дворника убило упавшей с крыши сосулькой

Упавшая с крыши глыба льда убила молодого дворника в Санкт-Петербурге. Правоохранительные органы проводят проверку.
Как сообщает ИА «Агентство журналистских расследований», тело 29-летнего гражданина Узбекистана обнаружили во дворе дома на Большом Сампсониевском проспекте. Местная жительница, увидев труп, вызвала скорую, полицию и ЖКС.
Медики констатировали смерть мужчины. По предварительной информации, ему на голову упала глыба льда с крыши дома.
Правоохранительные органы объявили о начале проведения проверки.
Санкт-Петербург, Зоя Осколкова
© 2022, РИА «Новый День»
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