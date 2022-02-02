Производители оборудования для SSJ100 получили иск на 25 млн евро за аварию в Шереметьево

Юристы подали в суд на производителей оборудования для самолета Superjet-100 (SSJ100) на 25 млн евро. Они потребовали компенсацию вреда от имени потерпевших при крушении лайнера в аэропорту Шереметьево в мае 2019 года.

«Мы подали иски в интересах 31 потерпевшего. Размер исков составил от 500 тыс. до 1,5 млн евро за каждого пострадавшего и погибшего, общая сумма составляет около 25 млн евро», – рассказал один из адвокатов потерпевших Игорь Трунов «Интерфаксу».

Иск поступил в суд Парижа. Ответчиками стали пять компаний из Франции, одна из Франции и одна из США.

Иск составлен на основании выводов экспертов о причинах катастрофы. По их мнению, SSJ100 не отвечал нормам годности к полетам по молниезащите. Получив электрический разряд во время полета, большинство оборудования вышло из строя.

К тому же, при аварийной посадке основные стойки шасси должны были сразу разрушиться от перегрузки, но этого не случилось. Поэтому стойка шасси пробила топливный бак, топливо стало вытекать и вызвало пожар.

Напомним, вечером 5 мая 2019 года лайнер SSJ100 «Аэрофлота» вернулся в Шереметьево после выполнения рейса Москва-Мурманск. Самолет совершил жесткую посадку и загорелся. В результате аварии погибли 40 пассажиров и один член экипажа.

Пилота Дениса Евдокимова обвинили в нарушении правил эксплуатации воздушного судна, повлекшее по неосторожности смерть нескольких человек, причинение тяжкого вреда здоровью и крупного ущерба (ч. 3 ст. 263 УК РФ). Пилоту грозит до семи лет лишения свободы. Защита настаивает, что авария случилась из-за неисправности воздушного судна.

Москва, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»