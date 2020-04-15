Судить за крушение Superjet в Шереметьево будут только пилота. СКР опубликовал видео катастрофы

Следственный комитет РФ сообщил о завершении расследования крушения самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100) «Аэрофлота» в аэропорту Шереметьево в мае 2019 года. Дело в отношении командира экипажа лайнера Дениса Евдокимова, обвиняемого в гибели десятков человек, направлено в Генеральную прокуратуру РФ для утверждении обвинительного заключения. Также Следственный комитет опубликовал видео с горящим самолетом. На борту SSJ 100 находились 83 человека, 41 погиб.

Видео СКР с горящим SSJ 100 в Шереметьево

Пилот самолета обвиняется по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, смерть двух и более лиц, крупного ущерба). Евдокимову грозит до семи лет лишения свободы.

По версии следствия, командир Sukhoi Superjet 100, выполнявшего рейс Москва – Мурманск, 5 мая прошлого года после возвращения в аэропорт вылета «осуществил грубую посадку на взлетно-посадочную полосу аэропорта Шереметьево». «Дальнейшие действия Евдокимова по управлению воздушным судном, совершенные с нарушением установленных правил, повлекли разрушение и возгорание самолета, в результате чего погибли 40 пассажиров и один член экипажа», – отметили в СКР.

По данным Следственного комитета, во время полета «самолет адекватно реагировал на управляющие воздействия пилота», о чем свидетельствуют данные бортовых самописцев. «Эти сведения опровергают версию обвиняемого о возможной неисправности воздушного судна», – указывают в ведомстве.

В СКР также отметили, что в ходе расследования были также проверены действия диспетчерской службы и службы поискового и аварийно-спасательного обеспечения полетов аэропорта. «В сложившейся ситуации они никак не могли повлиять на трагедию», – заявили в ведомстве.

Как сообщал Новый День», вечером 5 мая самолет SSJ 100 авиакомпании «Аэрофлот», выполнявший рейс SU1492 из Москвы в Мурманск, вернулся в аэропорт Шереметьево, совершил аварийную посадку и загорелся.

По версии следствия, в лайнер после взлета попала молния, что привело к переходу управления бортом в ручной режим и возникновению проблем со связью у пилотов. Командир экипажа принял решение вернуться в аэропорт вылета. Евдокимов, полагают следователи, посадил лайнер с превышением вертикальной и горизонтальной скоростей и с большим углом атаки, что привело к козлению – самолет стал подпрыгивать от ударов о взлетно-посадочную полосу. В итоге у лайнера подломилась стойка шасси и пробила топливный бак. После этого начался пожар в хвостовой части самолета. В результате погибли 40 пассажиров и один член экипажа. Кроме того, 10 человек получили травмы различной степени тяжести. На момент возгорания на борту самолета находилось 78 человек, среди которых трое несовершеннолетних и 5 членов экипажа.

Между тем Евдокимов и его защита с выводами следствия не согласились. По их версии, самолет во время посадки «швыряло из стороны в сторону» из-за того, что он не слушался ручки управления. Об этом ранее сообщала газета «Коммерсантъ», ссылаясь на адвоката пилота Наталью Митусову.

Москва, Наталья Петрова

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