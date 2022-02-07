Прокуратура проверяет случай с задержавшейся в пути на семь часов скорой

Прокуратура начала проверку сообщения о прибытии бригады скорой помощи через 7,5 часа после вызова в городе Жукове Калужской области. Дожидавшийся скорую пациент умер в больнице.

Жительница Жукова пожаловалась в соцсети на долгое ожидание бригады скорой помощи, которую она вызвала для мужа. Мужчине стало плохо, поднялась высокая температура, но медиков все не было. Диспетчер сказала, что машина едет в Жуков из города в двух районах от места назначения.

«Куда я только не звонила. Потому, что муж был в крайне тяжелом состоянии. В итоге скорую все-таки отправили и представляете откуда? Из Перемышльского района! У мужа было поражение лёгких 60%, температура больше 39°, высокий сахар, а скорая из Жукова отвечала, мол, у нас две бригады на весь район», – написала женщина в группу «Типичный Обнинск» во «ВКонтакте».

Мужчину отвезли в больницу в Калуге, где он умер несмотря на усилия медиков. История вызвала общественный резонанс, и ею заинтересовалась прокуратура региона.

«Организована проверка публикаций о несвоевременном прибытии скорой помощи к местному жителю. Устанавливаются обстоятельства произошедшего. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», – рассказали в ведомстве.

Напомним, в Иркутской области прокуратура и региональный минздрав проверяли ситуацию, когда к восьмикласснице с инсультом бригада скорой помощи ехала 48 минут. В больницу школьница прибыла уже в коме, через 15 дней ребенок умер в больнице.

Жуков, Наталья Рязанова

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