В Череповце ребенок оказался в больнице после катания с горки

Девочка попала в больницу в тяжелом состоянии после катания со снежной горки в Череповце Вологодской области. Врачи диагностировали перелом позвоночника.
Инцидент случился Семилетняя девочка пришла на снежную горку за Ледовым дворцом, которая весьма популярна у горожан. Школьница села на тюбинг, но неудачно скатилась с горки и получила травму. С ней был отец, он вызвал на место скорую помощь.
Врачи диагностировали перелом позвоночника. Ребенок находится в больнице в тяжелом состоянии. Выясняются обстоятельства случившегося, передает cherinfo.ru.
Как сообщал «Новый День», юная жительница Чукотки получила закрытую черепно-мозговую травму во время катания с горы. Она поступила в больницу в коме и несколько часов спустя умерла.
Череповец, Наталья Рязанова
© 2022, РИА «Новый День»
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